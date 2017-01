Sports around the valley…1/9 – 1/13

Print This Post

HS Boys’ Basketball

Jan. 13

Murrieta – 64

Great Oak – 67 (OT)

MMHS: B. McIntosh – 15 pts; T. Wright – 21 pts; D. Fortune – 2 pts, 7 rbds; G. Sanders – 6 pts, 3 stls.

GOHS: Stats not provided…

Vista Murrieta – 74

Chaparral – 50

Stats not provided for either team…

–

Murrieta Valley – 63

Temecula Valley – 93

MVHS: A. Iannuzzi – 10 pts; M. Lopez – 11 pts, 6 rbds; A. Shackelford – 12 pts, 3 stls.

TVHS: Stats not provided…

–

Jan. 12

Lakeside – 43

Temescal Canyon – 57

LHS: J. Johnson – 20 pts; L. Singleton – 8 pts

TCHS: Stats not provided…

–

Heritage – 58

Perris – 57

HHS: F. Dogani – 21 pts, 3 stls; C. Holifield – 18 pts, 6 rbds; D. Garnet – 4 pts, 10 rbds

PHS: Stats not provided…

–

Rancho Christian – 69

Santa Rosa – 27

RCS: K. Redfield – 15 pts, 4 assts; I. Mobley – 13 pts, 8 rbds; S. Davis – 12 pts, 4 rbds

SRA: Stats not provided…

–

HS Girls’ Basketball

Jan. 13

Murrieta Valley – 42

Temecula Valley – 33

MVHS: M. Ormiston – 20 pts; P. Pettitt – 5 pts; A. Kreutzer – pts

TVHS: Stats not provided…

–

Vista Murrieta – 64

Chaparral – 18

VMHS: K. Cooper – 19 pts, D. Weinmann – 16 pts; G. Stoll – 11 pts

CHS: Z. Rapada – 10 pts, S. Villanueva – 5 pts

Murrieta Mesa – 31

Great Oak – 53

Stats not provided for either team…

–

Lakeside – 58

Temescal Canyon – 51

LHS: T. Thompson -18 pts, 4 stls; J. Armendariz – 15 pts; M. Victor – 13 pts, 14 rbds

TCHS: Stats not provided…

–

Jan. 12

Heritage – 35

Perris – 43

HHS: X. Daniels – 11 pts, 5 assts, 3 stls; K. Taylor – 8 pts; A. Ayon – 6 pts, 9 rbds

PHS: Stats not provided…

–

Paloma Valley – 37

Elsinore – 41

PVHS: K. Weber – 8 pts, 10 rbds; G. Benz – 8 pts, 8 stls;

EHS: B. Marquez – 17 pts, 5 stls; I. Draheim – 12 pts, H. Osowski – 13 rbds

–

HS Boys’ Soccer

Jan. 13

Great Oak – 3

Chaparral – 1

–

Temecula Valley Inline Hockey High School Division

Great Oak Wolfpack (1-0) – 8

Paloma Wildcats (0-1) – 1

GO Goals: J. Palmer (4), J. McGrew (1), T. O’Malley (1), A. Scott (1), R. Stare (1)

Goalie – M. Tasevski (1-0) R

Wildcats Goals: S. McKenzie (1)

Goalie – G Gutierrez – (0-1) R

–

Chaparral Pumas (0-1) – 2

Temecula Valley Golden Bears (1-0) – 11

CHS Goals: M. Phelps, A. Dawson

Goalie: Z. Friday (0-1) R

TVHS Goals: J. Maurer (3), B. Palmer (3), D. Murchison (3), G. Moller (1), A. Day (1)

Goalie: C. Murchison (1-0) R

–

Temecula Valley Inline Hockey Middle School Division

Vail Ranch (1-0) – 7

TMS Bobcats (0-1) – 6

Goals VR: B. Cahill (3), D. VanLaeys (2), D. Wood (1), C. Slaff (1)

Goalie: J. Pelaez (1-0) R

Goals TMS: K. Mertzel (2), J. Mata (1), I. DeSchepper (1), A. Brink (1), R. Bogges (1)

Goalie: M Martinez (0-1) R

–

Day/Bella Vista (1-0) – 13

Hounds (0-1) -1

Goals DBV: B. Taylor (6), R. Gowen (3), V. Sabater (2), E. Hajdu (1), D. Bilek (1)

Goalie: S. Alkhatib (1-0) R

Goals Hounds: K. Silhan (1)

Goalie: B. Mardesich (0-1) R

*Reported scores get top priority for print, report scores to sports@reedermedia.com.